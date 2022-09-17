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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتحي سلامة ويحيى خليل نجوم حفلات دار الاوبرا.. الأربعاء القادم

يحيي خليل
يحيي خليل

يحيي كل من الموسيقار يحيي خليل والموسيقار فتحي سلامة حفلات بدار الاوبرا يوم الأربعاء القادم . 

ومن المقرر ان يقدم الموسيقار فتحي سلامة حفله بدار الاوبرا المصرية فى القاهرة داخل القاعة الصغيرة . 

بينما سيقوم الموسيقار يحيي خليل بأحياء حفله بمسرح سيد درويش التابع لدار الاوبرا المصرية بالإسكندرية . 

فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو ممثل ولد 27 مارس عام 1969 في القاهرة.

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 أسس فتحي سلامة فرقة شرقيات عام 1988 التي قدمت أكثر من 2000 حفل موسيقي

 لـ فتحي سلامة تسعة ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم مثل يوسو ندور وسيزاريا إيفورا وغيرهم ومنهم ألبومان لمؤلفاته من مشروع شرقيات.

إما يحيي خليل فهو بجات شهرته كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، فى امريكا.

و التحق بعدها  بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات تتلمذ فيها على ايدى عازف الات البركشن الأسطورى" روى ناب"، الذى كان معلماً و ملهماً للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالمياً من أمثال جين كروبا، الذى قامت شركة كولومبيا السينمائية الشهيرة بانتاج فيلم عنه باسم "قصة حياة جين كروبا".

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