برلين تخشى عقاب روسيا.. لماذا ترفض ألمانيا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا؟

وجهت أوكرانيا أمس الجمعة، انتقادات عنيفة إلى ألمانيا وذلك على خلفية رفض الأخيرة تسليم شحنات تحمل معدات عسكرية إلى كييف، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مماطلة برلين في هذا الأمر، خاصة وأن هناك اتفاق موقع بين البلدين على تسلم أوكرانيا دبابات ومركبات مدرعة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، إن ألمانيا تماطل في تسليم الدبابات إلى أوكرانيا في الوقت الذي تناشد فيه الأخيرة الدول الغربية دعمها في الهجوم المضاد الأخير الذي شنته ضد القوات الروسية في خاركيف والتي استعادت فيه عدة أراضٍ جديدة. ففي أبريل الماضي، وعدت ألمانيا بتزويد أوكرانيا دبابات فهد المضادة للطائرات، ثم سرعات ما أرجأت عملية التسليم حتى يوليو الماضي، وها هي الآن تقول ممثلة في وزارة الدفاع أنها أرسلت 24 دبابة فقط إلى أوكرانيا.

لا تلبي الاحتياجات

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات أوكرانيا الفورية، مضيفًا: "هذا الأمر لغز بالنسبة إلينا، فنحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينجو. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج اليه في المعارك"، مضيفًا أن لديه انطباعا بوجود "نوع من جدار للأسلحة" في برلين، متابعا "أعتقد بالنسبة للمستشار أولاف شولتز أن الوقت حان لهدم هذا الجدار".

أشارت الصحيفة إلى تصريحات شولتز بأن إرسال ألمانيا الدبابات إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى استنفاد مخزون ألمانيا من الدبابات وتقويض قدرتها على الدفاع عن حلفاء حلف الناتو في حالة حدوث مواجهة واسعة النطاق مع روسيا، مؤكدةً أن الواقع غير مطابق لتصورات المستشار الألماني، ذلك أن سفيرة واشنطن في برلين إيمي جوتمان قال يوم الأحد إن ألمانيا "يجب أن تفعل المزيد".

في الوقت نفسه، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي إن تأخر ألمانيا الذي طال أمده في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا "يثير تساؤلات جدية حول قيمة التحالف مع ألمانيا".

شكوك في نجاح أوكرانيا

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن المستشار الألماني يشك في مدى نجاح أوكرانيا في كسب الحرب ضد روسيا، وأن هناك مخاوف في الساحة السياسية الداخلية بألمانيا بأن روسيا قد تنظر إلى برلين باعتبارها عدو لأنها أمدت أوكرانيا بالسلاح خلال الحرب، أو أن المكاسب الأوكرانية قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي.

استمرار التقدم

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة لأوكرانيا هي البناء على الانتصارت الميدانية الأخيرة التي حققتها شمال شرقي البلاد، وهو ما سيضطر بوتين إلى الانسحاب أو التفاوض عن ضعف.

ورغم ذلك، قال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون، إن العملية الروسية في أوكرانيا مستمرة ولن تتوقف وأن الخطة الروسية هناك مستمرة ولم تتغير، وهي السيطرة الكاملة على إقليم دونباس الأوكراني.

وهدد الرئيس الروسي بأن قوات موسكو سترد بشكل أكثر حزمًا إذا كان هناك خطر على روسيا، معلنًا عن وجود محاولات لإلحاق الضرر بالبنى التحتية الروسية.

وخلصت "وول ستريت جورنال" بأن مماطلة شولتز في إرسال الدبابات يشكل خطرًا على أوكرانيا وحلف الناتو، ويعتبر وصمة عار للمستشار الذي وعد قبل 6 أشهر بألمانيا أكثر جرأة.