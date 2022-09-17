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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يقترب من 1.5مليون مشاهد لـ أغنية دلوقتى عجبناكو

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تمكنت أغنية دلوقتى عجبناكو لـ بهاء سلطان من تحقيق نسب مشاهدة عقب طرحها بـ 24 ساعة فقط عبر موقع اليوتيوب العالمي يوتيوب . 

حيث حققت دلوقتى عجبناكو لـ بهاء سلطان ما يقرب من المليون ونصف بعد طرحها ، ليحتل المركز الثالث .

تفاصيل أغنية دلوقتى عجبناكو

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل فيما تولى مرحلة المكساج ماهر صلاح وإنتاج فني سعيد الإمام.

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بهاء سلطان ينتظر رأى الجمهور فى الأغنية :


وكان بهاء سلطان قد بدأ فى الترويج للأغنية منذ عدة أيام على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث كتب: انتظروني قريبا جدا مع شركة روتانا و أول اغنية بعد الرجوع “ دلوقتي عجبناكو “  ومستني رأيكوا في الأغنية ومشاركتكم من خلال مقاطع الريلز على انستجرام وفيس بوك.
 

تفاصيل حفل بهاء سلطان فى الإسكندرية:


وأحيا الفنان بهاء سلطان، مؤخرا حفل غنائى  في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم سلطان خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وكانت تتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين  300 و 500 جنية.

بهاء مشغول بألبومه الجديد مع روتانا:


وينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا.

مدير أعمال بهاء سلطان يكشف خطة العمل القادمة :


وقال ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن تعاقد بهاء سلطان انتهى مع شركة فري ميوزيك نهاية العام الماضي، وبموجب ذلك بدأ العمل مع شركة روتانا.

وأوضح ناصر بجاتو ، أنه خلال الأشهر الماضية، انتهى بهاء سلطان من تحضير جزء كبير من ألبومه الجديد مع روتانا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول أغنية مصورة له خلال شهر من اليوم، وسيتم طرح باقي الأغنيات تباعا.

تفاصيل حفل بهاء سلطان فى جدة :


وأحيا بهاء سلطان مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا في جدة، قدم خلاله عددا من أغنياته الشهيرة أبرزها "تعالى أدلعك"، "يا ترى ياحبيبى"، "يا ابن آدم"، "قلبك ياحول الله"، "قوم أقف". وكان بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.
 

بهاء سلطان محمد هنيدي الفنان بهاء سلطان نصر محروس الاسكندرية

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