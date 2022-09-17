حكم الجزم بدخول الجنة لشخص.. تعرف على رأي العلماء

حكم الجزم بدخول الجنة لشخص، قال الدكتور علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بجامعة الأزهر، متحدثا عن حكم الجزم بدخول الجنة لشخص، إن كل ما يتعلق بأمور الآخرة فهو من الغيب الذي اختصه الله لنفسه.

حكم الجزم بدخول الجنة لشخص

وأضاف مهدي، في البث المباشر للأزهر الشريف، ان المسلم لا سلطان له على الحكم بان أحدا سيدخل الجنة أو سيدخل النار، وعلى المسلم ألا يغتر بعمله مهما كان ويلتزم الخوف من الله بأن هذا العمل يقبل أو لا يقبل.

وأشار إلى أن مصير الإنسان في الآخرة مجهول بالنسبة للعباد، وما لنا إلا أن نحكم بالظواهر، فإذا وجدنا رجلا يقرأ القرآن فنحسن الظن به ولا نسئ الظن به ولا نجزم بانه داخل الجنة لا محالة لأن هذا تدخل في علم الله.

الحكم بدخول الجنة والنار على الأشخاص

وتعجب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، من أمر الذين ينصبون أنفسهم حكاما على الجنة والنار، فيحكمون بدخول الجنة على أناس والنار على آخرين، وبكل تأكيد لن يدخلوا أنفسهم النار بل هم من أهل الجنة!.

وقال شومان ، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أنه إذا مات شهيد وهو يدافع عن دينه ووطنه اختلف الناس في أمره ومنع بعضهم عنه لقب الشهادة لاختلافهم مع الدولة، وإذا قتل إرهابي جبان وصفه هؤلاء بالشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل مبادئه ومقاومته للظلم والطغيان، و منوها أن العجيب أن الذين يجعلون للشهيد حكم الإرهابي وللإرهابي القتيل حكم الشهيد، يتحدثون بلسان الدين وكأنهم ينتمون إلى دين لا نعرفه.

وأكد وكيل الأزهر السابق، أن ديننا واضح بين لنا بجلاء الشهيد من القتيل وهو عكس ما يقولون، متعجبا من هؤلاء الذي يتناولون رجلا أجمع القاصي والداني على فضله وأنه نموذج مشرف قل أمثاله في عالمنا وإن لم يفتقدوا بالكلية وهو طبيب الغلابة الذي حزن عليه وترحم عليه من يعرفه ومن سمع عنه سماعا وأنا منهم، وهو طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وتطوع بعض هؤلاء فحكم بأن الرجل وإن كثر خيره وسمت أخلاقه إلا أنه ليس له نصيب في الآخرة.

وتابع: ولست أدري من الذي أعطى هذا المتألي على الله هذه الصلاحية ليحكم على من شهد له الخلق وهم ألسنة الحق بأنه ليس من أهل الجنة؟! إن الجنة والنار بيد الله ومن رحل فقد انتقل إلى ربه وليس لنا إلا أن نترحم عليه ونذكر محاسنة كما علمناها أونسكت عنه إن لم نعلم عنه خيرا، وأقول لهؤلاء إن كانت معكم مفاتيح الجنة فتدبروا أمركم وانشغلوا بأنفسكم أما نحن فلسنا في حاجة إليكم ولا لمفاتيحكم.

هل لا إله إلا الله تكفي لدخول الجنة؟



وأجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين وهو "هل قول لا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة؟

وقال الشيخ خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن سيدنا سفيان بن عيينة ، سأله سائل قائلا: أليست لا إله إلا الله كافية لدخول الجنة؟ فقال له : اعلم يا هذا أن الله أمر نبيه أن يأمر الناس بقول لا إله إلا الله، فلما قالوها نجوا ومن تركها هلك، فكانت كل الأوامر في الإسلام هي قول لا إله إلا الله، ولم تشرع باقي العبادات بعد.

وتابع: فلما علم الله الإخلاص من قلوبهم، أمر الله نبيه أن يأمرهم بالصلاة، فهنا لن تنفعهم قول لا إله إلا الله التي أمروا بها في المرة الأولى، لو لم يستجيبوا لأمر النبي في أداء الصلاة التي كلفهم بها في المرة الثانية.

وأضاف: فلما علم الله الإخلاص من قلوبهم أمر الله نبيه أن يأمرهم بالهجرة، فهاجروا، فوالله لو لم يهاجروا لما نفعهم قول إلا إله إلا الله ، ولا أداء الصلاة، وهكذا في باقي أركان الإسلام.

وأشار إلى أن الإسلام، لا يقبل التجزئة في الإيمان.