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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: فحص 2700 مريض ضمن قافلة حياة كريمة الطبية بالصالحية

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية العزازي القديمة التابعة لمدينة ومركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين ١٥_ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢.

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أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

وأشار إلى أن القافلة نجحت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٣٢ مريض من أهالي القرية، بواقع ٣٧٨ مريض في تخصص الباطنة، ٩٧ الجراحة العامة، ١١١ أمراض القلب والاوعية الدموية، ٣٥٥ العظام، ٦٣٩ الأطفال، ٨٤ النساء والتوليد، ٣٧٨ الجلدية والتناسلية، ٣٤ تنظيم الأسرة، ٢٤٣ أنف وأذن، ٢١٦ الرمد، ٤٢ مسالك بولية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ٢١ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.

وقدم الدكتور خالد فوزي الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

الشرقية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة الشرقية حياة كريمة المستشفى فيروس كورونا

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