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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مابشربش مياه في مصر.. "التدخين وسمير صبري" أسرار تكشفها سماح أنور "فيديوجراف"

سماح أنور
سماح أنور

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة وأسرار من حياتها الشخصية.

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وعلقت الفنانة سماح أنور، على رفضها الحديث عن الشائعات التي طالتها ونجلها منذ وفاة الفنان سمير صبري، لافتة إلي أنها لا تريد التحدث عن أي شيء متعلق بحياتها الشخصية.

وتابعت سماح أنور خلال حوارها بالبرنامج: أنا بحس إن الكلام في حياتي الشخصية عيب ودي قلة قيمة، لأن أنا سمعت الكلام ده في البيت، وبحس إنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، هل هتنفعك المعلومة دي في حياتك أو هتنفعك في حاجة؟ أنا مش عايزة أرد علشان دي حاجة تخصني، وعيب أوي إن حد يسأل حد عن حاجة شخصية.

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