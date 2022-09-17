عقب خلافات مع شقيقته.. طالب بالإعدادي يتخلص من حياته في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر مصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطالب أحمد قشقوش في الصف الثالث الاعدادي عقب تخلصه من حياته شنقا داخل غرفته.

ترجع الواقعة عندما نشبت خلافات بين الطالب أحمد وشقيقته التي تصغره بعامين حيث نشبت بينهما مشاجرة تعدي علي أثرها عليها بالضرب وقام بالدخول الي غرفته واغلق الباب علي نفسه.

وعندما قامت والدته بالبحث عنه داخل غرفته المغلقة فتحت الباب لتجده متدلي في حبل مشنوقا داخل غرفته.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي الطالب أحمد قشقوش 15 سنة طالب مشنوقا داخل غرفته بمنزله بقرية كفر مصليحة.

وبالانتقال تبين أن الطالب تخلص من حياته داخل غرفته حيث عثرت أسرته عليه مشنوقا داخل غرفته عقب نشوب مع شقيقته الصغري.

يذكر أن احمد شقيقه الأكبر قد توفي قبل سنوات قليلة حيث أكد أحد أهالي القرية أن العائلة حالتها صعبة للغاية بعد أن فقدوا ابنهم الأكبر خلال السنوات الماضية غارقا في بحر شبين ليلحق به شقيقه الأصغر احمد مشنوقا داخل غرفته.