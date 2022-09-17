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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع لائحة إجراءات عمل اللجان

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء فعاليات الجلسة السابعة لمجلس الأمناء، قبل قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بلقاءٍ تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، “نجتمع سويًا على السير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن”.

وأضاف: "اليوم في طريقنا لمرحلة جديدة من الحوارِ الوطني ينضمُ إلينا مقررين المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين.. لنبدأ فعاليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني بلقاءٍ تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، اجتماعه السابع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للتوافق على وضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية، ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مية الوطنية للتدريب

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