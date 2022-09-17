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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الشرقية .. حياة كريمة تعلن انطلاق مبادرة أنت الحياة

مبادرة أنت الحياة
مبادرة أنت الحياة بمحافظة الشرقية

انطلقت اليوم، السبت، أول أيام مبادرة (أنت الحياة) بمحافظة الشرقية مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر ٢ عقب انطلاقها بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والجامعة البريطانية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة.
تستمر المبادرة لمدة ٦ أيام بداية من اليوم ١٧ سبتمبر وحتى ٢٢ سبتمبر.

تم خلال اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل (مسرح الأطفال، ملتقى توظيف، قافلة طبية ، استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، المشورة الأسرية والتثقيف ، ورش عمل حرفية، التوعية بمخاطر الإدمان).

وقد قام د/ أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والوفد المرافق له بتفقد فعاليات اليوم بحضور ندى خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد أبو الوفا مدير فرع مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، و سعيد عباس منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وهند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، وهبه الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن تلك الفعاليات تتم في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة أنت الحياة حياة كريمة التحالف الوطني الشرقية

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