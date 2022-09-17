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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في سابع أيام التقديم .. 9 مرشحين للهيئة العليا وواحد للسكرتارية بالوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى إسماعيل نائب رئيس اللجنة، عن تقدم 10 مرشحين بأوراق ترشحهم من بينهم 9 مرشحين على مقاعد الهيئة العليا وواحد فقط على مقعد السكرتارية الوفدية، وذلك في اليوم السابع من فتح باب الترشيح.

 

وبذلك يبلغ عدد من تقدموا لانتخابات الهيئة العليا في حزب الوفد على مدار 7 أيام 33 مرشحًا على مقاعد الهيئة العليا و 4 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدية.

وجرت عملية تقديم الأوراق في أجواء من التيسير على المرشحين بملء استمارة التقديم المميكنة وحسب الرقم التسلسلي لكل استمارة مع تقديم بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح والسيرة الذاتية وإيصال سداد رسوم العضوية، وذلك منذ فتح باب الترشح في تمام العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

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