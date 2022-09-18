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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 18-9-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-9-2022، نحو 19.38 جنيها للشراء و 19.45 جنيها للبيع  علي مستوي بنكيين اثنين تابعيين للقطاع الخاص.

وفقا لتقارير مصرفية فقد جاء متوسط سعرالدولار في صباح اليوم لدي بنكي  قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

استقرار الأسعار 

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، استقر  سعر الدولار مع أول تعاملات له صباح اليوم بدون أي تغيير علي مستوي بنوك الحكومة والقطاع الخاص.

وفقا لتقارير بنكية، فقد زاد سعر  الدولار أمام الجنيه  مع نهاية تعاملات أمسالسبت بمقدار 11 قرشا  علي أساس أسبوعي بالنسبة للبنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكا.

واستقر

 

سعر الدولار في البنك المركزي

 

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.37 جنيها للشراء و 19.44 جنيها للبيع .

أقل سعر 


ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه لنحو 19.32 جنيها للشراء و 19.42 جنيها للبيع في بنك البركة


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.35 جنيها للشراء و 19.45 جنيها للبيع في بنوك "HSBC،المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.37 جنيها للشراء و 19.43 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، مصر".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-9-2022، نحو 19.42 جنيها للشراء و 19.45 جنيها للبيع لدي  بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي ضمن أحد بنوك القطاع الخاص.


ووصل ثاني أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي  CIB،العقاري المصري العربي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".


الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع إجراءات  إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

 

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

 

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