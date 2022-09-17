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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد بحريني يزور المصانع المصرية للاتفاق على تعاقدات تصديرية للمستلزمات الطبية

خلال جولة الوفد
خلال جولة الوفد

نظم وفد بحريني رفيع المستوى زيارة لعدد من المصانع المصرية العاملة في مجال الصناعات الطبية ومستلزماتها، على مدار الأسبوع الماضي، للتعرف علي قدراتها الانتاجية ومدي جودة منتجاتها تمهيداً لإبرام تعاقدات واتفاقات لتصدير المنتجات المصرية إلى البحرين.

 

تأتي زيارة الوفد بالتوزاي مع التجهيز لمعرض ومؤتمر المنامة هيلث الذي تنظمه  إحدى الشركات  في البحرين في الفترة من 10 الي 13 ديسمبر المقبل.

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وأكدت الدكتورة مني خيري المؤسس ، ورئيس مجلس ادارة إحدى شركات الأثاث المعملي في مدينة السادات خلال زيارة الوفد البحريني لمصنعها أن الشركة تسعى دائما لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى نقل تكنولوجيا الإنتاج من أوروبا الى الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الشركة تصنع الأثاث المعملى اللازم لكافة أنواع المختبرات /المعامل فى القطاع الطبى والتعليمي والبحثي .

وأضافت أن الشركة حريصة على تحقيق أعلى جودة باستخدام التكنولوجيا الأوروبية بأيادى مصرية وبمكون محلى يتعدى نسبة الـ ٨٠٪؜ وهو ما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

وأوضح اللواء جمال عدلان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، أهمية تطوير الصناعة المحلية التي تعد فرس الرهان لتوفير العملة الصعبة من خلال توفير المنتجات وخفض الاستيراد وكذلك التصدير للخارج بما يعظم من العوائد الدولارية، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل، وخاصة في مجالات الصناعات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية.

وقال إن الحكومة المصرية والقطاع الخاص نجحوا في اجتياز اختبار صعب وهو أزمة كورونا، واستطاعت بالتعاون مع المصانع في تلبية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية أثناء فترة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة "عائشة مبارك بوعنق" رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية البحرينية ورئيس الوفد البحريني، خلال تفقدها لمصنع أريس ايجيبت ، على ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والبحرين في الصناعات الطبية ومستلزمات المعامل خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت عن سعادتها بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الطبية في مصر حاليا ومدى التزامها بالمواصفات القياسية العالمية.

وأكد الشيخ سلمان بن محمد أل خليفة عضو الوفد البحريني علي عمق العلاقات بين مصر  والبحرين.

وتوقع حدوث زيادة  كبيرة في التعاون التجاري بين البلدين بالتزامن مع معرض ومؤتمر المنامة هيلث الذي تستضيفه البحرين في شهر ديسمبر المقبل، والذي تشارك به كبري الشركات المصرية العاملة بالمجال الطبي.

الجدير بالذكر أن الوفد البحريني الذي يزور مصر حاليا يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق وبحضور الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والدكتورة رؤيا محمد العباسي والدكتورة رحاب النعيمي.

وتأتي الزيارة للهيئات والمصانع والشركات العاملة في مصر بالمجال الصحي والطبي، ضمن الاستعدادات الخاصة بانطلاق مؤتمر ومعرض المنامة هيلث الذي يقام في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2022، بالتعاون مع احدي الشركات المصرية في البحرين و يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين والدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

الصناعات الطبية مال واعمال اخبار مصر شركات الأثاث المعملي Finance Real Estate هيئة الشراء الموحد

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