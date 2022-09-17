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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. وزير الصحة يتفقد مشروعات أسيوط

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

يزور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان غدا  الأحد، أسيوط لتفقد عدد من المنشآت والمستشفيات الصحية لمتابعة سير العمل، والوقوف على أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، ويرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

 

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، إنه من المقرر أن تشمل زيارة وزير الصحة تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال الجارى إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

وأوضح المصدر، أن وزير الصحة سوف يتفقد مستشفى الإيمان العام ومستشفى أبوتيج والمركز الصحي بنزلة باقور ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومستشفى المبرة.

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من جانبه أكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها 136 وحدة ومركز صحي ما بين تطوير وإحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.

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