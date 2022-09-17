ادهاله بنفسه.. فارس: فوجئت بـ عمرو دياب واخد الأغنية دي من أحمد سعد

قال المطرب فارس إن اغنية "يا ناسي وعدك" اعطاها له تامر علي ووقتها كان المطرب أحمد سعد قريبا منه وحينها كان يقوم بعمل ألبوم جديد له وفي هذا الوقت عرض عليه أغنية يا ناسي وعدك وقام أحمد سعد بغنائها.

واضاف "فارس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أنه عندما كان يسجل في ألبوم جديد له كان الفنان عمرو دياب معه في نفس الاستديو ليقوم بتسجيل اغنية له بعده، وحينها تحدث معه وقال له إن هناك مطرب شاب سوف يعجب الملايين وكان يقصد حينها أحمد سعد ومن ثم فأخذ عمرو دياب واستمعوا لأغنية يا ناسي وعدك بصوت احمد سعد داخل الاستوديو.

وتابع فارس أنه بعد ذلك يتفاجأ بأن الفنان عمرو دياب يقوم بغناء أغنية يا ناسي وعدك الذي قام هو بإعطائها لأحمد سعد من قبل.