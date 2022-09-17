الخارجية: مشاركة «خاصة» لمصر في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تحدث السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن جدول أعمال السفير سامح شكرى خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الدورة الـ 77 تنعقد في ظروف خاصة وتحديات دولية غير مسبوقة.

وتابع أبو زيد: توجد العديد من الأزمات منها أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والتغير المناخي والمعاناة السياسية الكبيرة في بؤر الصراع، والأزمة الروسية الأوكرانية.

مشاركة مصر في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكد السفير أحمد أبوزيد أن مشاركة مصر في هذه الدورة له وضعية خاصة، لأن القاهرة تستهدف معالجة الأزمات في المنطقة والشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في هذه الدورة يأتي في إطار رئاستها المقبلة لمؤتمر المناخ الدولي.

وتابع أن جدول أعمال وزير الخارجية السفير سامح شكري، يشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى، وعقد لقاءات ثنائية مع وزارة الخارجية والمسئولين الدوليين، والمشاركة في عدد من الندوات مع مؤسسات ومنظمات غير حكومية للحديث عن الاقتصاد المصري، وشرح عملية التحويل الاقتصادي التي تحدث في مصر.