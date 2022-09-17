مسار العائلة المقدسة.. الأعلى للآثار: افتتاح دير المحرق بأسيوط خلال شهر| فيديو

كشف مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل مسار العائلة المقدسة.

قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أول نقطة لمسار العائلة المقدسة تبدأ برفح في سيناء وتنتهي عند دير المحرق بأسيوط"، متابعا: "المسار يمر 25 نقطة منهم 8 تم تسجيلهم آثار والباقي نقاط خاص بالسياحة والثقافة وغيرها".

توجيهات الرئيس السيسي



وأضاف: "هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بجميع نقط مسار العائلة المقدسة"، مشيرا: "من المقرر افتتاح دير المحرق بأسيوط بعد التطوير خلال أقل من شهر، لأنها أهم نقطة في المسار، وتشهد أطول فترة قضاها سيدنا عيسى والسيدة مريم، في النقاط التي مروا بها".

أوضح: "الأشهر القليلة الماضية، شهدت افتتاح بعض النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة"، لافتا: "اليوم شهد افتتاح شجرة مريم في منطقة المطرية، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة".