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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2023 .. محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل مسلسل حضرة العمدة

محمد عبد العزيز وروبي
محمد عبد العزيز وروبي

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يدخل سباق دراما رمضان 2023.


ونشر محمد عبد العزيز صورة عبر حسابه علي "إنستجرام" وأرفقها بتعليق: "يا مسهل يا كريم يا رب من كواليس توقيع الصديقة و النجمه روبى لمسلسل حضرة العمده لرمضان ٢٠٢٣ للكاتب الكبير ابراهيم عيسى و بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعوات حضراتكم"

 

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٩١٧_٢٢٠٢١٤
إبراهيم عيسى الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسلة الجديد المتحدة للخدمات رمضان 2023 حضرة العمدة أحدث أعمال روبى

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