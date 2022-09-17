مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات الهندسة

مؤاشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يتزايد معدلات البحث عنها بشكل كبير فى الساعات الماضية، حيث أنطلق تنسيق الدبلومات الفنية صباح يوم الخميس 16 ديسمبر ويستمر حتي يوم الخميس 22 سبتمبر، ويرغب جميع الطلاب من معرفة مؤاشرات القبول بتنسيق الدبلومات الفنية لمعرفة اذا ما كان مجموعها يتوافق معها ام لا.

ويرغب مجموعة كبير من طلاب الدبلومات الفنية في معرفة تنسيق كليات الهندسة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 المتاحة والحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات هذا العام حيث تعد كلية الهندسة من كليات القمة التى يطمح إليها معظم طلاب الدبلومات الفنية .

مؤاشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط ، حيث يتم التنسيق وفق لقواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات.

و يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن قبول طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 10% من إجمالي المقبولين الجدد بكل كلية بالجامعات المصرية.

تنسيق كليات الهندسة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ونوضح لجميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية بجمعية المحافظات(العام الماضى) كالآتى:

هندسة بترول و تعدين السويس 98.83 هندسة كفر الشيخ 98.39 هندسة طنطا 98.00 هندسة جنوب الوادي 97.67 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60 هندسة الإسكندرية 97.56 هندسة القاهرة 97.50 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17 هندسة المنصورة 97.17 هندسة الفيوم 97.17 هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11 هندسة أسوان 97.00 هندسة دمياط 96.94 هندسة بنها 96.78 هندسة سوهاج 96.78 هندسة أسيوط 96.78 هندسة بني سويف 96.72 هندسة الزقازيق 96.72 هندسة المنيا 96.72 هندسة حلوان 96.67 هندسة بنها بشبرا 96.67 هندسة حلوان بالمطرية 96.61 هندسة الطاقة أسوان 96.61 هندسة السويس 96.60 هندسة عين شمس 96.56 هندسة بور سعيد 96.50

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

المدارس الفنية التجارية المتقدمة. دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ونظائرها. دبلوم المعاهد الفنية الصحية (فنيات التمريض). المعاهد الفنية للتمريض. مدارس التمريض نظام الخمس سنوات. دبلوم المدارس الثانوية الزراعية. دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة. دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها).

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022