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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسن مغنية: 84 مليار دولار عجزا في أموال المودعين بلبنان

صدى البلد

أكد حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين في لبنان، أن العجز في أموال المودعين في المصارف اللبنانية حوالي 84 مليار دولار.

وأوضح حسن مغنية، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المودعين لهم حوالي 94 مليار دولار والموجود في مصرف لبنان 10 مليارات دولار فقط؛ بمعنى أن العجز 84 مليار دولار، والسلطات اللبنانية لم تفعل أي شيء.

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 وتابع: أن أزمة المصارف اللبنانية دخلت عامها الثالث والسلطات اللبنانية لا يعنيها أي شيء عن حقوق الشعب اللبناني وهم كمودعين لم يروا أي محاولات لوضع خطة لسد ديون المودعين.

وواصل حديثه: "لا توجد أي خطة لحماية حقوق المودعين ولا نستطيع منع المودعين أن يدخلوا البنوك، ونحن لا نعيش الآن في دولة، ولكنها مزرعة، ولكن أرفض أي اعتداء على بيوت الموظفين أو أصحاب المصارف فنحن دعاة سلام لحل الازمة".

ديون حديث القاهرة دولار لبنان خيري رمضان مليار دولار

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