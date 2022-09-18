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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 18-9-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجّل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد، نحو 19.32 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع؛ في بنك واحد من أحد بنوك القطاع الخاص وهو بنك البركة.

وزاد سعر  الدولار أمام الجنيه  مع نهاية تعاملات أمس السبت بمقدار 11 قرشا علي أساس أسبوعي بالنسبة للبنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكًا.

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

ما السر وراء ارتفاع سعر الدولار اليوم؟

وفقا لتقارير مصرفية فقد جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه  صباح اليوم  حيث استقر  سعر الدولار مع أول تعاملات له صباح اليوم بدون أي تغيير علي مستوى بنوك الحكومة والقطاع الخاص.

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  في البنك المركزي المصري  مسجلا نحو 19.37 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع .

 


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيها للبيع في بنوك "الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، مصر".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-9-2022، نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.45 جنيها للبيع لدى  بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي ضمن أحد بنوك القطاع الخاص.

 

متوسط سعر الدولار 

وبلغ متوسط سعر الدولار  في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-9-2022، نحو 19.38 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع  علي مستوي بنكين اثنين تابعين للقطاع الخاص وتحديدا في بنكي  قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".


ووصل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي  CIB،العقاري المصري العربي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".


الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع إجراءات  إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

 

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
 

طرح أذون باليورو


وطرح  البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 ملايين يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

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