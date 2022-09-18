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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف كولر من رحيل حسام حسن عن الأهلي وحقيقة المفاوضات مع محمد إبراهيم

حسام حسن
حسام حسن

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بتواجد حسام حسن مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد . 

وأضاف فاروق خلال برنامجه البريمو المذاع عبر قناة تن : كولر متوسم خير في تواجد حسام حسن الموسم المقبل وواضح انه مقتنع بإمكانياته وقدراته ورفض التفريط في اللاعب . 

وعن مفاوضات الأهلي مع محمد ابراهيم قال : لا يوجد مفاوضات مع لاعب سيراميكا كليوباترا ومتداول حاليا هي وكلاء ووسطاء فقط لا غير . 

في سياق اخر أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقتراب حسم صفقتين من العيار الثقيل لصالح الفارس الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك : نضع الرتوش الأخيرة لحسم الصفقتين وكنا نجلس معهم منذ قليل أحدهم نصف ملعب مدافع والآخر جناح .

وواصل المستشار مرتضي منصور الهجوم على جماهير الزمالك بسبب عدم إعلان الصفقات الجديدة.

حسام حسن محمد ابراهيم كولر الأهلى نادي الزمالك

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