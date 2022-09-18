النية الصافية .. كهربا يوجه رسالة إلى جمهوره| شاهد

وجه محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة جديدة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وكتب كهربا " صاحب النيه الصافيه ديما رابح ان كان ماربح مع الخلق يربح مع الخالق ".

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن قرارها برحيل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، وقررت قيده محليا وإفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي اجتمعت منذ عدة أيام باللاعب محمود كهربا وأخبرته بقرارها الرسمي بعدم استمراره في القلعة الحمراء، مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة، مع التعهد بحصوله على كامل مستحقاته مع الأهلي.



وأكد حتحوت، إن إدارة الأهلي تراجعت عن قرارها برحيل اللاعب وقررت قيده محليا وإفريقيا، بسبب تغريدات محمود كهربا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي جاءت بالتزامن مع تصريحات رئيس الزمالك، الذي طالب اللاعب بالكشف عن هوية من شجعه على الهروب من القلعة البيضاء، مقابل دعمه في عقوبته ، مشددا :" إدارة الأهلي خافت من الصداع، وقررت في النهاية الإبقاء على اللاعب".