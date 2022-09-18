عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النية الصافية .. كهربا يوجه رسالة إلى جمهوره| شاهد

صدى البلد

وجه محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة جديدة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتب كهربا  " صاحب النيه الصافيه ديما رابح ان كان ماربح مع الخلق يربح مع الخالق ".

 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن قرارها برحيل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، وقررت قيده محليا وإفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي اجتمعت منذ عدة أيام باللاعب محمود كهربا وأخبرته بقرارها الرسمي بعدم استمراره في القلعة الحمراء، مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة، مع التعهد بحصوله على كامل مستحقاته مع الأهلي.


وأكد حتحوت، إن إدارة الأهلي تراجعت عن قرارها برحيل اللاعب وقررت قيده محليا وإفريقيا، بسبب تغريدات محمود كهربا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي جاءت بالتزامن مع تصريحات رئيس الزمالك، الذي طالب اللاعب بالكشف عن هوية من شجعه على الهروب من القلعة البيضاء، مقابل دعمه في عقوبته ، مشددا :" إدارة الأهلي خافت من الصداع، وقررت في النهاية الإبقاء على اللاعب".

 

محمود كهربا النادي الأهلي انستجرام الزمالك كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ويكشف طلب بيرسي تاو من الاهلي للرحيل

هل الانهيار التاريخي مستمر.. تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

عمر خيرت يكشف علاقته بالزعيم عادل إمام وتصديه للإرهاب

اليوم.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في القليوبية لأعمال الصيانة

سعر الذهب اليوم الأحد 18-9-2022

هل الموتى يتقابلون بعد الموت؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ