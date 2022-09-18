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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض إيلكت سبور بطل تشاد إذاعة مباراته مع الفارس الأبيض اليوم ضمن منافسات  ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات مذاعة عبر قناة الزمالك : بطل تشاد رفض لعب المبارتين في مصر وعلي حسابنا كما رفض إذاعة المباراة مقابل حصوله على أموال . 

ويواجه نادي الزمالك منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي : 


وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

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