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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اقتراب حسم صفقتين من العيار الثقيل لصالح الفارس الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك : نضع الرتوش الأخيرة لحسم الصفقتين وكنا نجس معهم منذ قليل احدهم نصف ملعب مدافع والآخر جناح .

وواصل المستشار مرتضي منصور الهجوم علي جماهير الزمالك بسبب عدم اعلان الصفقات الجديدة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق إيلكت سبور بطل تشاد اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي : 
 وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

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