مرتضى منصور ينفي المفاوضات مع هذا الثنائي .. تفاصيل

نفي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فتح باب المفاوضات مع محمد ابراهيم نجم سيراميكا كليوباترا وكريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال مرتضي منصور خلال تصريحات لـ قناة نادي الزمالك : لم يتحدث احد مع محمد ابراهيم وكريم العراقي ولم ندخل في مفاوضات لضمهم وكل تلك الاخبار لا اساس لها من الصحة .

وأوضح مرتضي منصور : لما اتعاقد مع كريم العراقي ولدي في مركزه المثلوثي ومحمد طارق وعمر جابر وأحمد محمود ويتم التعاقد مع اللاعبين بطلب من فيريرا وليس رأي شخصي .

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق إيلكت سبور بطل تشاد اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :



وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف