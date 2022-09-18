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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ويكشف طلب بيرسي تاو من الاهلي للرحيل

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

أكد الاعلامي مجدي عبدالغني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مع الابيض مبالغ فيه . 

واضاف مجدي عبدالغني خلال برنامجه البلدوزر عبر قناة الشمس : بعيدا عن ان زيزو لاعب مميز وموهب واظهر قدراته الموسم الماضية ونجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباريات هامه . 

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وأوضح : هل سأل الزمالك نفسه كيفية عودة المال وقدرته علي دفع المبلغ المطلوب في افريقيا التي تصدر اللاعبين للعالم كله لا يحدث مثلما يحدث في مصر . 

وأكمل : العالم كله بيعاني حتي انجلترا التي تصرف ملايين الجنيهات الاسترليني ونحن ايضا لدينا مشاكل وهل دفع المبالغ الكبيرة كيف يحدث وسط المشكلات . 

وأردف : بيرسي تاو لا يريد الرحيل بعد أن نوهنا عن ازمته العضلية وإصاباته المتكررة وتعاقد الاهلي معه رغم ذلك ولم يقدم جديدا ولا يريد الرحيل الا بشرط الحصول علي راتب اربع مواسم كاملة . 

مجدي عبدالغني أحمد سيد زيزو زيزو الزمالك الأهلى بيرسي تاو

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