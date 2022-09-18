عبدالله بكري : نصف لاعبي مصر يوقعون للأهلي في جراج الأوبرا.. فيديو

كشف عبدالله بكري مدافع نادي فاركو، عن توقيع عقود الانضمام للنادي الاهلي في عام 2018 بعد قضاء موسم واحد في نادي سموحة السكندري .

واضاف عبدالله بكري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" بعد 3 مباريات مع نادي سموحة ، الاهلي طلب ضمي لكن فرج عامر رئيس النادي وقتها طلب 20 مليون جنبه والاهلي رفض .

وأكمل : مضيت للنادي الاهلي علي بياض في جراج الأوبرا “ نص لاعيبه مصر ” مضيت في جراج الأوبرا ولم احصل علي العقود حتي الان ولن أطالب بالعقود .

وأوضح : اللاعب يريد النجاح ويختار وجهته بعيد عن كونه اهلاوي او الزمالك وحضرت مباريات لكلا الفريقين في المدرجات .

وأختتم عبدالله بكري لاعب فركو : كنت لاعب رقم خمسه مع سموحة ونجحت للوصل الي اللعب اساسيا ومن لاعب ثمنه 50 ألف جنيه إلي 20 مليون جنيه .