عبدالله بكري : تعرضت لظروف صعبة في بيراميدز.. ووقعت للأهلي

قال عبدالله بكري، مدافع نادي فاركو، إنه فشل في إقناع إدارة ناديه السابق، سموحة السكندري، بالموافقة على العرض المقدم من جانب الأهلي لضمه.

وأضاف عبدالله بكري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" بعد تألقي بصفوف سموحة، مضيت عقود الانتقال للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه النادي السكندري، لانضم بعدها لصفوف بيراميدز".

وتابع :" حاولت إقناع إدارة سموحة باللعب للأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر عرض 15 مليون لضمي، ولكنني فشلت في ذلك، وانتقلت للباطن السعودي على سبيل الإعارة ومنها لبيراميدز".

وأكمل:" تعرضت لظروف صعبة في نادي بيراميدز، ولم أجد المساندة والدعم لذلك قررت عدم تجديد تعاقدي معهم، لقد دخلت في اكتئاب بسبب أزمتي مع المهدي سليمان".

وواصل :"ألميدا ركز معنا على بعض التفاصيل في فاركو، منها التمركز وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة في الملعب".