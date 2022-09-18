تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل تشاد في دورى أبطال إفريقيا

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا علي منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الزمالك



وتقام مباراة الزمالك اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ولكن لن يتم بثها عبر التلفاز .

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك



أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض إيلكت سبور بطل تشاد إذاعة مباراته مع الفارس الأبيض اليوم

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات مذاعة عبر قناة الزمالك : بطل تشاد رفض لعب المبارتين في مصر وعلي حسابنا كما رفض إذاعة المباراة مقابل حصوله على أموال .

ويواجه نادي الزمالك منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إليكت سبورت بطل تشاد :



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور، محمد عبدالغني، سيد عبدالله "نيمار"، يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو