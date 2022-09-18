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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني : 80 مليون جنيه عقد زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو

أكد الاعلامي مجدي عبدالغني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مع الابيض مبالغ فيه .

واضاف مجدي عبدالغني خلال برنامجه البلدوزر عبر قناة الشمس : بعيدا عن ان زيزو لاعب مميز وموهب واظهر قدراته الموسم الماضية ونجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباريات هامه .

وأردف : إذا كان عقد زيزو بـ 80 مليون جنيه فالتالي ميزانية النادي مليار جنيه من اين يأتي المال اذا كان الجماهير لا يحضرون المباراة والحاضرون هدايا . 

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وأوضح : هل سأل الزمالك نفسه كيفية عودة المال وقدرته علي دفع المبلغ المطلوب في افريقيا التي تصدر اللاعبين للعالم كله لا يحدث مثلما يحدث في مصر .

وأكمل : العالم كله بيعاني حتي انجلترا التي تصرف ملايين الجنيهات الاسترليني ونحن ايضا لدينا مشاكل وهل دفع المبالغ الكبيرة كيف يحدث وسط المشكلات . 

راتب مجدي عبدالغني 

وأردف مجدي عبدالغني : انا لما كنت بلعب في مصر كان راتبي 250 جنيها اما الاحتراف في البرتغالي فكان راتبي ما يعادل 15000جنيه وهو مبلغ كبير وطفرة في راتبي وبالتالي كان يجب عليا النجاح  . 

وأختتم مجدي عبدالغني تصريحاته قائلا : عدد اللاعبين المحترفين من الدوري المصري قليل وذلك لأن راتبه في مصر كبير وبالتالي لا يحتاج للخروج وإثبات نفسه واللعب .

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