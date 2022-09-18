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أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ494 ألف مواطن ضمن الرعاية المستمرة لكبار السن

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 495 ألفا و287 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر 2021 وحتى اليوم.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

 

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

 

وتابع «عبدالرازق» أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

 

وكشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويتين، لافتًا إلى إحالة 27 ألفًا و348 مريضًا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

 

وأشار إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصول المستهدفين بالبرنامج على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

 

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).

الصحة لكبار السن

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