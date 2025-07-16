تفاصيل جهود تطوير الطريق الدائري الإقليمي

أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة، أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير الطريق الدائري الإقليمي، من خلال تنفيذ تحويلات مرورية دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الأمان المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال مهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تحويلات مرورية يتم فتحها بعناية، بهدف تحسين حركة المرور وزيادة عوامل الأمان، موضحًا أن بعض الحوادث تقع نتيجة سوء استخدام الطريق أو القيادة غير الآمنة، رغم أن الطريق مؤمن بشكل جيد.

وأشار إلى أن تصميم التحويلات الجديدة يعتمد على تقليل أطوالها وزيادة المسافات بينها، في إطار خطة لرفع كفاءة الحركة المرورية وضمان سلامة المستخدمين.

وأضاف أن هناك زيارات ميدانية دورية لمتابعة تنفيذ المشروع، مع تكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالتحويلات المؤقتة، والحواجز الخرسانية، واللافتات الإرشادية.

