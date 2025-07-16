رانيا فريد شوقي: الساحة الفنية مفتوحة للجميع والموهبة الحقيقية هي الفاصل في الاستمرار

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن ترحيبها بظهور وجوه جديدة في مجال التمثيل، من بينهم بعض مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الموهبة الحقيقية هي المعيار الأساسي للاستمرار والنجاح في المجال الفني.

وأضافت رانيا خلال المداخلة نفسها ببرنامج "تفاصيل"، أن الجمهور هو الفيصل الحقيقي، قائلة: "الساحة الفنية مفتوحة للجميع، لكن الجمهور ذكي جدًا ولا يمنح دعمه لأي شخص بدون سبب، حتى وإن حقق البعض شهرة مؤقتة، فإن الاستمرار يتطلب موهبة حقيقية".

وأكدت أنها منفتحة على وجود الطاقات الشابة والوجوه الجديدة في السينما والتلفزيون، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الموهبة والإبداع هما العاملان الحاسمان لبقاء الفنان وتألقه وسط زخم المنافسة.