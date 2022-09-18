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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

صدى البلد

احتفل الإعلامي شريف مدكور أمس بعيد ميلاده ال٥٠ برفقة عدد من نجوم الفن.

 

 ووجه له الجميع رسالة إشادة ومحبة تحمل الكثير من معاني الصداقة العميقة.

 

 وأثار مدكور عيد ميلاده جدلا كبيرا بسبب ملابسه في حفل عيد ميلاده حيث ارتدي قميص مشجر من الورد علي بدلة بيضاء وبها بعض التطريزات من ألوان القميص.

 

وقال شريف في صورة نشرها علي صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام البدلة صناعة مصرية والنضارة صناعة مصرية. 

 

وقدم العديد من المتابعين التهاني بمناسبة عيد ميلاده علي صورته بينما أثارت البدلة جدلا علي السوشيال ميديا بشكلها الغير تقليدي .

 

 

 

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ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

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