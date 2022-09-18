تعرف على أبرز موضوعات المؤتمر الدولى الـ17 للطب النفسى بجامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السنوى الدولى السابع عشر للطب النفسى، والمؤتمر الدولى الخامس لطب نفسى الأطفال والمراهقين، والتي زخرت بمجموعة من ورش العمل تم خلالها مناقشة جميع الأمراض النفسية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور، القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عكاشة، مؤسس مركز الطب النفسى ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسى (2002 - 2005) والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور مصطفى كامل إسماعيل، رئيس لجنة التطوير المهنى المستمر (جامعة عين شمس)، والدكتورة مها سيد، رئيس المؤتمر ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى ومدير مركز عكاشة للطب النفسى، والدكتور طارق عكاشة، سكرتير عام المؤتمر.

وشهدت الفعاليات الافتتاحية للمؤتمر في يومه الأول محاضرة للدكتور أحمد عكاشة عن إضفاء الطابع الطبي على الحياة الطبيعية، تلا ذلك مجموعة من المحاضرات القيمة قدمها أساتذة من جامعة عين شمس ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة وإيطاليا والهند.



تناولت هذه المحاضرات مجموعة من المواضيع المهمة، والتي تضمنت:

1- المهارات المتقدمة لإجراء المقابلة ومحاورة المريض.

2- استخدام أدوية علاج الأمراض النفسية أثناء الحمل.

3- تحسين جودة ومستقبل ممارسة الطب النفسي في مصر.

4- الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

5- اظطراب تعاطي المخدرات في السكان النازحين قسرا.

6- خبرات مقدمة من مجموعة من الأطباء العاملين في مجال الإدمان.

وناقش اليوم الثاني للمؤتمر محاضرات حول:

1- التوصيات العالمية لمكافحة التبغ.

2- رفع كفاءة علاج مرضى الاكتئاب النفسي وكيفية اختيار طريقة العلاج المناسبة.

3- التحديات التي تواجه الأطباء في علاج بعض الأمراض النفسية.

4- ما يتعلق بمرض الألزهايمر وأهمية التشخيص المبكر.

5- ما تحتاج أن تعرفه عن مضادات الذهان.

7- القصة التي لم تروى بعد عن الاكتئاب والنورأدرينالين.

8- أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في علاج مرض الألزهايمر.

9- اضطراب النوم كمؤشر مبكر لأمراض الاكتئاب والقلق العام.

10- استخدام مضادات الذهان بعد النوبة الذهانية الأولى.

11- خبرات مقدمة من مجموعة من الأطباء.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر:

1- الخدمات المتكاملة المقدمة لعلاج مرضى اضطراب تعاطي المخدرات.

2- الجيل الرابع من أدوية علاج مرض الاكتئاب.

3- تكون ونشأة الأمراض النفسية في الأطفال.

4- التعرف والوصول إلى الأهداف المرجوة من علاج مرض الاكتئاب.

5- ما هو جديد في علاج مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه.

6- التحديات التي يتم مواجهتها في علاج الأمراض الذهانية.

7- ما هو جديد في علاج اضطراب الوسواس القهري في الأطفال والمراهقين.

8- أهمية العلاج الدوائي في علاج الاضطرابات النفسية.

9- الأمل في علاج الاضطراب الذهاني.

10- الخرافات والحقائق عن مرض الاكتئاب.

11- الأعباء الاقتصادية والطب النفسي.

12- اضطرابات النوم في مراحل الحياة المختلفة.

والمختلف هذا العام عن الأعوام الماضية هو وجود علمين من أعلام طب نفس الأطفال والمراهقين على المستوى العالمي داخل المؤتمر، فقد حضر كل من الدكتور دانيال فونج، رئيس الجمعية العالمية لطب نفس الأطفال والمراهقين، والدكتور نوربرت سكوكاواسكاس، رئيس طب نفس الأطفال والمراهقين بالجمعية العالمية للطب النفسي، هذا بجانب نخبة من أساتذة الطب النفسي عامة وطب نفس الأطفال والمراهقين من جامعة عين شمس ومن جميع أنحاء الجمهورية.

وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر:

· السوائل المختلفة في فحص حالات طب نفس الأطفال والمراهقين للوصول للتشخيص المضبوط.

· دور الأسرة المحوري في نشأة المرض النفسي لدى الطفل وكيفية استخدام الأسرة في العلاج أو التأهيل للأطفال ذوي الاضطرابات النفسية المختلفة.

· العلاجات الدوائية المختلفة في طب نفس الأطفال والمراهقين وتسليط الضوء على الحديث منها.

· دور الطرق المختلفة من العاج النفسي للطفل المريض والعلاج باللعب.

· نظرة شاملة لاضطرابات اللعثمة وكيفية التعامل معها من الشق النفسي بجانب جلسات التخاطب، وكان هذا بالتعاون مع أساتذة التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس.

· طرق تشخيص وعلاج صعوبات التعلم وكيفية تعامل الأهل معها والتقييم النفسي الصحيح لها.

· اضطراب طيف التوحد كنظرة شاملة وإدخال العلاج الحسي ضمن طرق العلاج المختلفة.

· اضطرابات المزاج، والتي تتضمن الاكتئاب والاضطراب الوجداني لدى الأطفال والمراهقين، ومحاضرات عن التشخيص والعلاج والتغيرات العصبية الناتجة عنهما.

· اضطراب الوسواس القهري لدى الأطفال والمراهقين وكيفية التعامل معه بشكل صحيح.

· مشكلات العصر لدى المراهقين والتي تحتاج لطرق متخصصة في التعامل معها مثل إدمان الإنترنت والعلاقات الجنسية المختلفة ومحاولات إيذاء النفس.

· التفكك الأسري وتأثيره على الطفل، وقد تم تسليط الضوء على مسلسل “فاتن أمل حربي”.

· التحسن الشامل في المنظومة الصحية لطب نفس الأطفال والمراهقين.

وبذلك قام المؤتمر بتغطية معظم الجوانب التي تتضمن صحة الطفل والمراهق، مع تسليط الضوء على أكثرها انتشارا في الوقت الحالي.

أما عن مسار الطب النفسى العام و الإدمان، فقد تضمن المؤتمر المواضيع التالية:

1) فهم الخصائص الإكلينيكية المختلفة ما بين الحاضر وتطلعات المستقبل في فهم وتشخيص اضطرابات الاكتئاب المختلفة.

2) كيفية تفاعل الثقافات المجتمعية المختلفة مع الطب النفسي وكيف يؤثر كل منهم على الآخر.

3) كيف يمكن لثقافة مجتمع أن تؤثر على شكل ومحتوى الأعراض النفسية، وكيف يخلق ذلك المزيد من التحديات للوصول إلى التشخيص الصحيح.

4) الاستراتيجيات الوطنية المختلفة للتصدي لأشكال العنف المختلفة ضد المرأة وكيف يعرضها ذلك للاضطرابات النفسية المختلفة.

5) كيفية مواجهة اضطرابات الادمان المختلفة، ويأتي على رأسها إدمان الأفيونات في ظل الفترات المختلفة التي قد تضطرنا للعلاج عن بعد، فضلا عن الطرق المألوفة كفترة تفشي فيروس كورونا.

6) العلاج الاستبدالي للأفيونات: وضعه الحالي بمصر.. التحديات والمخاوف.

7) التوعية النفسية الجنسية وأهميتها خاصة للمتزوجين الجدد حتى يتجنبوا ما يطلق عليه "ليلة الزفاف التعيسة".

😎 "ليلة الزفاف التعيسة": الأسباب لدى كل من الرجل والمرأة، أنواع المشاكل النفسجنسية التي قد تعيق بدء حياة زوجية سعيدة وكيف يمكن تخطيها.

9) اضطرابات الإدمان المختلفة في ظل الجديد من حيث التحديات وسبل العلاج.

10) التطلعات والسبل الجديدة لمواجهة التحدي الدائم في علاج الاضطرابات الذهانية المختلفة بين تجنب حدوث نوبات جديدة والوصول للإنتاجية الطبيعية.

11) التداخل بين الطب النفسي والأورام لخلق خطة علاجية متكاملة تهدف لتيسير الرحلة الشاقة على هؤلاء المرضى.

12) الطب النفسي الشرعي: الأوجه المختلفة، والفرص والتحديات.

13) التشخيص الدقيق وخطط العلاج المختلفة للاضطرابات النفسجنسية وكيفية التشجيع على طلب المساعدة.

14) الإدمان السلوكي من مختلف الأوجه وكيفية مواجهته في ظل تفشيه بالمجتمع.

15) الأخلاقيات الطبية في ممارسة الطب النفسي، وما لذلك من تأثير على تقليل وصمة التقدم لطلب المساعدة.

16) الطلاق والانفصال: تأثيراته قصيرة وبعيدة المدى وكيف يمكن التعامل معها.

17) برامج العلاج النفسي المختلفة لعلاج اضطرابات الإدمان.

18) الإدمان ليس انحرافا سلوكيا بل مرض عقلي: كيفية التعامل معه وكيفية التصدي للأنواع الجديدة المتزايدة بالمجتمع.

19) أهمية العلاج الجدلي السلوكي في علاج كل من اضطرابات الشخصية والاضطرابات الإدمانية المختلفة.

كما تضمن المؤتمر المسار التعليمى، حيث إنه فى اليوم الأول قامت مؤسسة “لندبك” بطرح محاضرة بعنوان “علاج الاكتئاب والقلق فيما بعد كوفيد 19”.

أما فى اليوم الثانى، كان هناك دورات تدريبية وورش عمل بعنوان “أساسيات البحث العلمى العلاج بالتحفيز المغناطيسى للمخ” مع الدكتور محمد عبد الغنى، من المملكة المتحدة، وورشة عمل بعنوان “الفسيولوجية العصبية السريرية والتعديل العصبى للاضطرابات النفسية”، وورشة عمل أخرى بعنوان “مستقبل الطب النفسى التداخلى فى عمر الطفولة والمراهقة”، قدمها مجموعة من المعالجين بالتحفيز المغناطيسى للمخ (دراسة مصرية).

أما فى اليوم الثالث، فكانت هناك دورات تدريبية وورش عمل بعنوان “التداخلات الأسرية النفس اجتماعية لسرطان الأطفال.. كيف تطور من أبحاثك فى الطب النفسى وكيف تحرر البحث العلمى؟”، وورشة عمل بعنوان "التحديات فى تشخيص وعلاج متلازمة ما قبل الحيض، والجديد فى خرف الشيخوخة ومرض الزهايمر، والتربية النفسية التدخل البسيط الخادع، ومقدمة فى العلاج المعرفى التحليلى، وعصر جديد فى العلاج النفسى - تطبيقات مؤسسة على علوم الأعصاب.

واختتمت بجلسة نفس أطباء المستقبل-الجمعية العالمية للطب النفسى ثم الأبحاث القصيرة.