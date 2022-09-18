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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى الخميس المقبل.. التعليم العالي تواصل استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

انطلقت الخميس الماضي، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر.

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رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2021-2022 بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال هذا الرابط حيث يتاح لهم أماكن في كليات التربية النوعية والمعهد العالي للتمريض ومعهد السياحة والفنادق وكلية التربية بحلوان قسم التعليم الصناعي وكلية الاقتصاد المنزلي.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب

انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري حيث يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 70% تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفق تخصصهم الدراسي.

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط .
اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.
تحديد نوع الدبلوم والنظام التعليمي.
كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
تسجيل 75 رغبة للطالب في إطار الكليات المتاحة له.
تحميل الأوراق المطلوبة.
الضغط على كلمة حفظ.

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

تنسيق طلاب الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

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