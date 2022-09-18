من يحدد شروط إنهاء الحرب في اوكرانيا؟

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد شروط إنهاء الحرب.

وفي مقال لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، قال بوريل إن “الأوكرانيين وحدهم هم المسؤولون عن تحديد الظروف المستقبلية للعالم".

كما دعا بوريل الدول الأوروبية إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أن "الصندوق الأوروبي الحكومي الدولي للمرة الأولى منذ إنشائه بدأ في تمويل المساعدة العسكرية للدولة التي يدور فيها الصراع".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوريل عن العقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أنها "سمحت لأوروبا بتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة والاعتماد الاقتصادي على روسيا، الأمر الذي يهدد استقلال وأمن الدول الأوروبية".

وفي وقت سابق، قال بوريل، إن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن دعم أوكرانيا.

وأضاف: "يميل جزء من المجتمع الأوروبي إلى رفض دعم أوكرانيا، ويريدون إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. يجب علينا محاربة طريقة التفكير هذه".

وأوضح أن “الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام وحث على دعم كييف”.

وقال بوريل: "لا أريد الصراع، لكن من الواضح أنه سيتم كسبه في ساحة المعركة".

وفي وقت سابق، قال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يسعي لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكن ينبغي على القيادة الأوكرانية أن تقرر.

وقال بوريل، ردًا على أسئلة من أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، "لا أعرف متى يجب أن تبدأ محادثات السلام الأولى. لا يمكنني أن أنصح رئيس أوكرانيا بشأن هذه القضية لأنه يواجه هذا الغزو. بالنسبة لنا، كلما كان ذلك أفضل".

في الوقت نفسه، أشار بوريل، إلى أن "محادثات السلام ... لا تبدأ بهذه الطريقة، فهي تبدأ عندما تسمح الظروف بذلك".

وفي وقت سابق، قال بوريل، إن الهدف الرئيسي لـ الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال بوريل: “الرسالة الرئيسية لاجتماع اليوم للعالم أجمع هي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا ... سياسيًا وماليًا وإنسانيًا وعسكريًا. طالما يتطلب الأمر وبالقدر اللازم”.

وأضاف: “الهدف الرئيسي من دعمنا هو لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب، لأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. ولكن ليس بأي شكل من الأشكال. نريد أن تنتهي هذه الحرب مع احترام سيادة أوكرانيا.

وتابع قائلا: "المدى الأطول هو مساعدة أوكرانيا على الفوز، وهو ما يعني بناء أوكرانيا حديثة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة".

ومنذ نهاية فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تخصيص 2.5 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.