عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تكشف عن هدفها الرئيسي من دعم أوكرانيا.. هل تنتهي الحرب قريبا؟

أوروبا تكشف عن هدفها
أوروبا تكشف عن هدفها الرئيسي من دعم أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الهدف الرئيسي لـ الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 

وقال بوريل: “الرسالة الرئيسية لاجتماع اليوم للعالم أجمع هي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا ... سياسيًا وماليًا وإنسانيًا وعسكريًا. طالما يتطلب الأمر وبالقدر اللازم”.

وأضاف: “الهدف الرئيسي من دعمنا هو لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب، لأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. ولكن ليس بأي شكل من الأشكال. نريد أن تنتهي هذه الحرب مع احترام سيادة أوكرانيا.

وتابع قائلا: "المدى الأطول هو مساعدة أوكرانيا على الفوز، وهو ما يعني بناء أوكرانيا حديثة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة".

تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.. زلزال الركود يضرب القارة العجوز

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان روسيا قطع الإمدادات

ومنذ نهاية فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تخصيص 2.5 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال بوريل في تغريدة علي “تويتر”، إنه "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

وتم انتقاد بوريل لمثل هذه التصريحات، حيث صف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعوته بأنها غير عادية، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي الحالي قد تخلى أخيرًا عن مُثُل حفظ السلام. 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه على خلفية تصريحات بوريل، من الصعب للغاية التحدث عن هيكل أمني جديد في أوروبا.

وأشار  إلى أنه يود “الاستماع أولاً إلى خطاب بناء، والذي لا يزال يدعو الجميع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لبناء مستقبلنا المشترك”.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا سيرجي لافروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

"حرباء سياسية" دعت لإلغاء الملكية وتقنين الحشيش..تعرف على أبرز مواقف ليز تراس

وسط مناخ مسموم.. هل تقطع أمريكا العلاقات بشكل كامل مع روسيا؟

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان روسيا قطع الإمدادات

روسيا تعلق علي قرار أوبك+ خفض انتاج النفط

تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.. زلزال الركود يضرب القارة العجوز

الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

اعتراف صادم .. دول أوروبا تتراجع عن دعم أوكرانيا وتدعو لقطع المساعدات

بسبب قرارات الغرب .. روسيا تحذر من اضطرابات ضخمة تعصف بالعالم

ترشيحاتنا

جهزوا الملاجئ.. أوكرانيا تحذر سكان القرم وتستعد لشن هجوم مضاد

هيدي كرم: إهمال المرأة لنظافتها الشخصية يؤثر على علاقتها بزوجها

مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

التخطيط: كل مليار يستثمره الصندوق السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5,4 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهي في الفرن

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ