أوروبا تكشف عن هدفها الرئيسي من دعم أوكرانيا.. هل تنتهي الحرب قريبا؟

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الهدف الرئيسي لـ الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال بوريل: “الرسالة الرئيسية لاجتماع اليوم للعالم أجمع هي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا ... سياسيًا وماليًا وإنسانيًا وعسكريًا. طالما يتطلب الأمر وبالقدر اللازم”.

وأضاف: “الهدف الرئيسي من دعمنا هو لمساعدة أوكرانيا على إنهاء الحرب، لأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. ولكن ليس بأي شكل من الأشكال. نريد أن تنتهي هذه الحرب مع احترام سيادة أوكرانيا.

وتابع قائلا: "المدى الأطول هو مساعدة أوكرانيا على الفوز، وهو ما يعني بناء أوكرانيا حديثة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة".

ومنذ نهاية فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تخصيص 2.5 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال بوريل في تغريدة علي “تويتر”، إنه "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

وتم انتقاد بوريل لمثل هذه التصريحات، حيث صف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعوته بأنها غير عادية، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي الحالي قد تخلى أخيرًا عن مُثُل حفظ السلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه على خلفية تصريحات بوريل، من الصعب للغاية التحدث عن هيكل أمني جديد في أوروبا.

وأشار إلى أنه يود “الاستماع أولاً إلى خطاب بناء، والذي لا يزال يدعو الجميع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لبناء مستقبلنا المشترك”.