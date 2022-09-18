اليابان: تراجع شعبية مجلس الوزراء إلى أدنى مستوياتها منذ بدء مهامه

أظهر أحدث استطلاع للرأي في اليابان، اليوم/الأحد/ تراجع شعبية مجلس الوزراء الياباني إلى 40.2 في المائة لتصل لأدنى مستوى منذ بدء مهامه العام الماضي.



وأفاد الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن هذا التراجع يأتي وسط نضال الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لنزع فتيل التوترات بشأن صلاته المثيرة للجدل بجماعة دينية والجدل الدائر بشأن إقامة جنازة رسمية في وقت لاحق من الشهر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



وشهدت شعبية مجلس الوزراء الياباني برئاسة فوميو كيشيدا انخفاضًا حادًا من أكثر من 63 في المئة ،بعد وقت قصير من فوز الحزب الحاكم الكاسح في انتخابات مجلس الشيوخ يوليو الماضي وتراجعت إلى 54.1 في المئة في الاستطلاع الأخير أغسطس الماضي.

