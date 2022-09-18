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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ولدت بقلب ميت.. رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه رسالة قاسية لمغتصب طفلة

رئيس محكمة جنايات
رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ

وجه المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، رسالة قاسية ومؤثرة للمتهم بخطف طفلة واغتصابها عنوة، قبل النطق بالحكم عليه بالإعدام شنقاً.

وقال رئيس المحكمة، مخاطباً المتهم: «يا صبحي ولدت بقلب ميت وإن انتظم نبضه وخفقانه، انتهكت جسد الطفلة نورهان، وارتشفت جسدها، وأنوثتها ومصصت روحها حتى الثمالة.. عشرة أعوام ونيف ارتحلت من الطفولة إلى الكهولة، أورثتها ثروة من الجروح والندوب ستحيا عليها».

وأضاف: «بذرت بذارك في الحرام، ولد من يعيرونه بإثم لم يقترفه ذنب لم يرتكبه وذنب لم يرتكبه، صغيراً ولد بعارك وسيُكَّني بفسقك ما حيا،  إن ضـربت بالقصاص عدلاً فاجتثثت من تربة البشر إثمك باقٍ بقاء الزمن».

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كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ قضت، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل؛ لاتهامه بخطف طفلة لم تبلغ الثمانية عشرة من عمرها واغتصابها عنوة، بالإعدام شنقاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين  محمد عبد الكريم، وعمرو الششتاوي، وبحضور محمد وائل سعيد، وكيل النيابة، مجدي محمد غانم، سكرتير الدائرة.

كشفت أوراق القضية رقم 15335 لسنة 2022م، جنايات مركز سيدي سالم، والمقيدة برقم 948 لسنة 2022م، كلي كفر الشيخ، عن قيام «ص. إ. ع»، 41 سنة، عاطل، مقيم بمركز سيدي سالم بمحافطة كفر الشيخ، بخطف المجني عليها الطفلة «ن. ا»، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات، حيث باعد بينهما وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشف أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجنايـة أخرى، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المتهم المجني عليها سالفة الذكر كرها عنها، بأن حسر عنها ملابسها وتعدى عليها جنسياً عدة مرات متتالية، مهدداً إياها بإزهاق روحها حال إفشاء أمر ذلك الفحش، حتى حملت منه سفاحا ووضعت وليدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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