عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاولات من اتحاد السلة للسماح بحضور الجماهير للمباريات

مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة أن هناك خطوات جادة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير لمباريات الموسم الجديد لكرة السلة.

وقال الدكتور مجدي أبو فريخة: "نتمنى أن نحصل على موافقة الجهات المعنية من أجل السماح بحضور الجماهير من بداية الموسم".

وتابع: "مجلس إدارة الاتحاد يرغب في فتح أبواب الصالات للسعة الكاملة أمام الجماهير منذ المباراة الأولى في الموسم، حضور الجماهير سيكون سببا في ارتفاع المستوى الفني للاعبين في المباريات بكل تأكيد".

وواصل: "خضنا المرحلة الماضية من تصفيات كأس العالم في تونس بحضور جماهيري كامل العدد، لاعبو المنتخب لم يلعبوا في مثل هذه الأجواء من قبل ولم يروا جماهير في مسيرتهم من قبل".

وأضاف الدكتور مجدي أبو فريخة : "الدولة المصرية قوية وتخطت كل الصعاب والجماهير عادت بالفعل للمدرجات، نرغب في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة للسماح للجماهير بالحضور".

ووجه رئيس اتحاد السلة رسالته للجماهير قائلًا: "أتمنى أن يكتفي كل مشجع بمؤازرة فريقه وتكون لديه ثقافة الفوز والخسارة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

النادي البرتغالي لن يدفع .. مفاجأة جديدة بشأن أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد آثار الدمار بسبب زلزال تايوان العنيف..فيديو وصور

ابتزتهم عبر الفيس بوك..فتاة تواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

لجنة العفو تؤكد استعدادها للمساعدة في تأهيل المفرج عنهم

بالأسماء.. الزمالك ينهى 5 صفقات والأهلي يكتفي ب3 استعدادًا للموسم المقبل

ورم في المخ منعها من التقدم لـ التنسيق.. فلجأت للقضاء

شاهد... القاضيات الجدد يؤدين اليمين القانونية أمام وزير العدل ورئيس الأعلى للقضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل والا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة جديدة

من هنا سيمر الأتوبيس الترددي.. ما هي مسارات الميكروباص البديلة على الدائري؟

لوك جريء وفستان لافت.. هنا شيحة بإطلالة أنوثية جذابة| شاهد

الصور الكاملة من جنازة زوجة الفنان خالد زكي

فيديو

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

شاهد... عمرو الليثي ومنير مكرم في جنازة زوجة الفنان خالد زكي

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ