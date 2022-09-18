محاولات من اتحاد السلة للسماح بحضور الجماهير للمباريات

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة أن هناك خطوات جادة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير لمباريات الموسم الجديد لكرة السلة.

وقال الدكتور مجدي أبو فريخة: "نتمنى أن نحصل على موافقة الجهات المعنية من أجل السماح بحضور الجماهير من بداية الموسم".

وتابع: "مجلس إدارة الاتحاد يرغب في فتح أبواب الصالات للسعة الكاملة أمام الجماهير منذ المباراة الأولى في الموسم، حضور الجماهير سيكون سببا في ارتفاع المستوى الفني للاعبين في المباريات بكل تأكيد".

وواصل: "خضنا المرحلة الماضية من تصفيات كأس العالم في تونس بحضور جماهيري كامل العدد، لاعبو المنتخب لم يلعبوا في مثل هذه الأجواء من قبل ولم يروا جماهير في مسيرتهم من قبل".

وأضاف الدكتور مجدي أبو فريخة : "الدولة المصرية قوية وتخطت كل الصعاب والجماهير عادت بالفعل للمدرجات، نرغب في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة للسماح للجماهير بالحضور".

ووجه رئيس اتحاد السلة رسالته للجماهير قائلًا: "أتمنى أن يكتفي كل مشجع بمؤازرة فريقه وتكون لديه ثقافة الفوز والخسارة".