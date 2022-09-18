بعد رفض الغاز الروسي.. النرويج توجه صفعة قوية لـ بريطانيا

ذكرت صحيفة “إكسبرس" البريطانية، أن بريطانيا اعتمدت على الغاز النرويجي في محاولة للتخلي عن الغاز الروسي، لكن الصيف الجاف أجبر أوسلو على كبح صادرات الطاقة.

وقالت الصحيفة البريطانية: "في النرويج، أدى الانخفاض الشديد في مستويات المياه في بعض الخزانات بسبب الصيف الجاف إلى إغلاق محطات الطاقة الكهرومائية، لذلك اضطرت البلاد إلى إطلاق احتياطيات الغاز الخاصة بها، مما يعني انخفاض إمدادات الصادرات".

وأضافت أن النرويج تعتمد بشكل كبير على توليد الطاقة الكهرومائية.

وفي الوقت نفسه، عمدت الدول الغربية إلى زيادة المعروض من ناقلات الطاقة النرويجية، والتي ستتحول الآن إلى مشكلة بالنسبة لها.

وفي نهاية مارس، رفضت بريطانيا دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل، ومنذ ذلك الحين، كانت بريطانيا تتلقى الوقود الأزرق من الحقول في بحر الشمال، في النرويج، كما تستورد الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من أمريكا.

وتواجه دول الغرب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

كما تواجه أمريكا والدول الأوروبية تضخمًا قياسيًا منذ عقود.