رسمياً .. المصري يخطف صفقة الزمالك لمدة 5 سنوات

أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، التعاقد مع الحارس محمود جاد قادماً من إنبي لمدة خمس سنوات.

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الزمالك اقترب من حسم الصفقة قبل أن يحول الأبيض وجهته ويستعيد حارسه محمد صبحي، الذي تمت إعارته الموسم الماضي إلى فاركو.

ويعد جاد واحدا من أبرز حراس الدوري الممتاز في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه البترولى وتواجده مع المنتخب الوطني بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

على جانب أخر انتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة المدرب إيهاب جلال في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي .

خط الدفاع : عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي ، أحمد علاء ، حسين السيد .

خط الوسط : فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر .

خط الهجوم : إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر