عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً .. المصري يخطف صفقة الزمالك لمدة 5 سنوات

صدى البلد

أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، التعاقد مع الحارس محمود جاد قادماً من إنبي لمدة خمس سنوات.

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الزمالك اقترب من حسم الصفقة قبل أن يحول الأبيض وجهته ويستعيد حارسه محمد صبحي، الذي تمت إعارته الموسم الماضي إلى فاركو.

شوبير: محمود جاد وقع للزمالك واللاعب في ورطة كبيرة لهذا السبب

رسميا .. المصري البورسعيدي يحسم ثامن صفقاته الصيفية

ويعد جاد واحدا من أبرز حراس الدوري الممتاز في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه البترولى وتواجده مع المنتخب الوطني بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

على جانب أخر انتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة المدرب إيهاب جلال في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق  الكابتن إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ،  محمد شحاته ، الناشئ  إيهاب العايدي .

خط الدفاع : عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي  ،  أحمد علاء ، حسين السيد .

خط الوسط : فريد شوقي ،  ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو  ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر  .

خط الهجوم : إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر

المصري محمود جاد الزمالك محمد صبحي إيهاب جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يهزم إيلكت سبورت بثنائية بمستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

أول رحلة فضاء مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب بالدوري التركي

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات الهندسة المتاحة| البترول والتعدين الأبرز

خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة بصربيا

فيديو

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ