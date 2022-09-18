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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مدريد.. سيميوني يعلن تشكيل أتليتكو أمام الريال في الدوري الإسباني

صدى البلد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد أنطوان جريزمان في قيادة خط الهجوم منذ البداية لفريق أتليتكو مدريد.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:.

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لورينتي، فيليب، ويتسل، رينالدو، كاراسكو.

خط الوسط: دي بأول، كندوجوبيا، كوكي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

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