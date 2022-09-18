بعد تألقه وتسجيل هدف.. بهذه الطريقة احتفل تريزيجيه بالفوز على جازينتاب

حقق فريق طرابزون سبور التركي الذي يلعب له المصري محمود تريزيجيه فوزًا مثيرًا علي جازينتاب بنتيجة 3-2 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "شينول جونيش" من بطولة الدوري التركي .



ونشر تريزيجية صورة له من احداث المباراة عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلا "الحمد لله" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".



واحرز اهداف المباراة محمود حسن تريزيجية، وأنستاسيوس باكسيتاس ، ومارك بارترا، بهذه النتيجة يتواجد فريق طرابزون في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 2 وتسجيل 11 هدافاً وتلقي 10 أهداف.