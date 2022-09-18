التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا، كاير، تومورى وهيرنانديز.

خط الوسط: بن ناصر، تونالى و ساليمايكيرس.

خط الهجوم: رادي كرونيتش ، دي كيتيلاري و جيرو.

وجاء تشكيل نابولي للمباراة كالتالي:.

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دى لورينزو، رحماني، مين جاي كيم و ماريو روى.

خط الوسط: انجويسا، لوبوتكا و زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادورى و خفيشا كفاراتسخيليا.