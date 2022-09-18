جمبسوت جرئ.. مايا دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة جريئة و ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البرتقالي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، و نالت صورها إعجاب متابعيها هلى الأنستجرام.

من الناحية الجمالية، أعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.