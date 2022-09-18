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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت جرئ.. مايا دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

مايا دياب
مايا دياب

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة جريئة و ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البرتقالي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، و نالت صورها إعجاب متابعيها هلى الأنستجرام.

من الناحية الجمالية، أعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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