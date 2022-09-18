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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم داوود: عادل إمام بصحة جيدة ويفضل الابتعاد عن الازعاج

عادل إمام
عادل إمام

أكد الشاعر إبراهيم داوود، أن الزعيم عادل إمام يختار الأشخاص الذين يريد مجالستهم بعد تخطيه الثمانين عاما، معبرا عن سعادته لكونه من الشخصيات التي يطلب عادل إمام لقاءها والجلوس معها.

وقال إبراهيم داوود: "بروح لعادل إمام عشان اشحن شوية بهجة واسمع حكاياته الشيقة، وتذكره المواقف الجميلة لناس جميلة".

 

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وأوضح الشاعر ابراهيم داوود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الزعيم عادل إمام يرغب في أن يكون بعيد عن الأضواء في علاقاته، قائلا: "الزعيم مش عايز دوشة وبصحة جيدة ونزوره مرة كل أسبوع واختياراته مختلفة في هذا العمر".

وتابع: "عادل إمام لا يحب أن أحد يتكلم عن قعداته ومن أسعد لحظاتي الخمس أو الست ساعات اللي بقضيهم معه، والزعيم بيحكي لنا عن أيام الزمن الجميل بشجن ويشاهد الكثير من الافلام، ولا أشعر أنه يعاني من أي مشكلة صحية ويحكي تفاصيل بدقة شديدة من تصوير مدرسة المشاغبين".

 

 

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