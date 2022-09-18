تامر أمين: فيفي عبده ربنا يهديها.. و مبروك عطية "بتاع شو"

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدكتور مبروك عطية عالم جليل وشيخ أزهري محترم، لمع نجمه إعلاميًا خلال الفترة الأخيرة؛ بعد ظهوره مع الإعلامي شريف عامر، متابعًا: "أُقدر علمه وورعه وتقواه، وآخذ عليه الميل إلى الشو الزائد عن اللازم الذي لا يتماشى مع هيبة الشيوخ".

وعن صورة للفنانة انتصار، قال تامر أمين، خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "فنانة جميلة وطيبة وإنسانة على الفطرة واللي في قلبها على لسانها، وصديقة عزيزة وبحب فيها طيبتها، ورغم نجوميتها لكن هي بنت البلد الجدعة".

وعلق تامر أمين، على صورة للفنانة فيفي عبده قائلا: "ربنا يهديها، أنا مستغرب من الكلام اللي بقوله، وربنا يديها الصحة ويهديها ويهدينا".

تامر أمين: محمد رمضان شعبيته طاغية

كما علق تامر أمين، على صورة لـ محمد رمضان قائلًا: "نجم شعبيته طاغية ورغم كل الممارسات اللي عليها كلام إلا أنه نجم تقيل وأنا بحترم النجاح حتى لو مش متفق معاه، هو غلط في حاجات وأنا انتقدته في حاجات، وكل مرة انتقدته يقولي أنا عمري ما بزعل منك، وهو من النجوم الكبار حتى ولو كره الكارهون".







