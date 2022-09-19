تويوتا تكشف عن أسعار مواصفات GR سوبرا موديل 2023 .. صور

تعرضت شركة تويوتا لعدة انتقادات قبل بضع سنوات بسبب عدم إصدار نسخة مزودة بناقل حركة يدوي “مانيوال” من سيارة سوبرا الرياضية الشهيرة، وتم تصحيح ذلك في موديل 2023 من خلال إصدار نموذج مزود بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات مثل طراز.
يبدأ سعر طراز سوبرا GR من 52500 دولار ، ولكن مع إضافة رسوم التسليم وحزمة السلامة والتكنولوجيا، يبدأ السعر من 56215 دولارًا، بينما يبد سعر الفئة العليا من السيارة بـ 59440 دولار.
أسعار سيارة تويوتا سوبرا A91 موديل 2023
يبدأ سعر سيارة طراز الفئة الأولى A91 من سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023 نحو 59440 دولار، ويأتي بمجموعة من الإضافات مثل اللون الخارجي الفضي Burnout بسعر 1645 دولار، وتظهر حزمة السلامة والتكنولوجيا كإضافة تبلغ 2620 دولارًا ، مما يرفع السعر إلى 61085 دولارًا.
تقدم تويوتا العديد من الملحقات الآخرى لإضافة المزيد من القوة والراحة لمشتري سوبرا، مثل تجهيزات الطوارئ ، وحقائب اليد ، وحتى مجموعة مطابقة من كبلات USB الحمراء، ويعتبر أغلى ملحق مجموعة من أغطية المرايا المصنوعة من ألياف الكربون بسعر 925 دولارًا ، وحزمتين منفصلتين لحماية الطلاء بسعر 924 دولارًا ولا يشمل التثبيت لحماية الطلاء على المصد ليبلغ إجمالي السعر 64534 دولارًا.
كما ستقدم تويوتا سيارة سوبرا جي ار الجديدة باللون الأزرق المعروف باسم ستراتوسفير لعام 2023، ويتم تقديم طراز 3.0 بيز مع جنوط جديدة من الألومنيوم مقاس 19 بوصة، وسيحصل الطراز 3.0 بريميوم على نظام الصوت JBL الجديد المكون من 12 مكبر صوت، تمامًا مثل إصدار A91-بناقل الحركة اليدوي.
تعتمد سيارة تويوتا سوبرا على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج قوة 225 حصان، يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 5.0 ثانية أو محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج قوة 382 حصان يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 4.4 ثانية.
من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم سيارة تويوتا سوبرا 2023 في وقت لاحق من هذا العام.