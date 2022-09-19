تويوتا تكشف عن أسعار مواصفات GR سوبرا موديل 2023 .. صور

تعرضت شركة تويوتا لعدة انتقادات قبل بضع سنوات بسبب عدم إصدار نسخة مزودة بناقل حركة يدوي “مانيوال” من سيارة سوبرا الرياضية الشهيرة، وتم تصحيح ذلك في موديل 2023 من خلال إصدار نموذج مزود بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات مثل طراز.

يبدأ سعر طراز سوبرا GR من 52500 دولار ، ولكن مع إضافة رسوم التسليم وحزمة السلامة والتكنولوجيا، يبدأ السعر من 56215 دولارًا، بينما يبد سعر الفئة العليا من السيارة بـ 59440 دولار.

تويوتا GR سوبرا موديل 2023

أسعار سيارة تويوتا سوبرا A91 موديل 2023

يبدأ سعر سيارة طراز الفئة الأولى A91 من سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023 نحو 59440 دولار، ويأتي بمجموعة من الإضافات مثل اللون الخارجي الفضي Burnout بسعر 1645 دولار، وتظهر حزمة السلامة والتكنولوجيا كإضافة تبلغ 2620 دولارًا ، مما يرفع السعر إلى 61085 دولارًا.

تويوتا GR سوبرا موديل 2023

تقدم تويوتا العديد من الملحقات الآخرى لإضافة المزيد من القوة والراحة لمشتري سوبرا، مثل تجهيزات الطوارئ ، وحقائب اليد ، وحتى مجموعة مطابقة من كبلات USB الحمراء، ويعتبر أغلى ملحق مجموعة من أغطية المرايا المصنوعة من ألياف الكربون بسعر 925 دولارًا ، وحزمتين منفصلتين لحماية الطلاء بسعر 924 دولارًا ولا يشمل التثبيت لحماية الطلاء على المصد ليبلغ إجمالي السعر 64534 دولارًا.

تويوتا GR سوبرا موديل 2023

كما ستقدم تويوتا سيارة سوبرا جي ار الجديدة باللون الأزرق المعروف باسم ستراتوسفير لعام 2023، ويتم تقديم طراز 3.0 بيز مع جنوط جديدة من الألومنيوم مقاس 19 بوصة، وسيحصل الطراز 3.0 بريميوم على نظام الصوت JBL الجديد المكون من 12 مكبر صوت، تمامًا مثل إصدار A91-بناقل الحركة اليدوي.

تويوتا GR سوبرا موديل 2023

تعتمد سيارة تويوتا سوبرا على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج قوة 225 حصان، يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 5.0 ثانية أو محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج قوة 382 حصان يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 4.4 ثانية.

تويوتا GR سوبرا موديل 2023

من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم سيارة تويوتا سوبرا 2023 في وقت لاحق من هذا العام.